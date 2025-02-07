Спасаем дом: проверенные методы борьбы с муравьями

Чтобы уничтожить вредителей и спасти свой дом не обязательно прибегать к химикатам.

Муравьи время от времени появляются в домах, но не стоит паниковать, если это произошло. Есть несколько эффективных методов, которые быстро помогут вывести насекомых из дома.

Об этом пишет 24 канал.

Причины их появления могут быть разными: от несоблюдения чистоты до передвижения от соседей. Однако вдобавок к тому, что муравьи могут есть личинки блох, пауков и клопов, они также могут испортить продукты и древесину, что делает борьбу с ними необходимой.

Как же избавиться от муравьев? Вот несколько самых действенных способов:

Сахарный сироп и борная кислота. Смешайте половину чайной ложки борной кислоты, чайную ложку дрожжей и сахарный сироп или варенье. Поместите смесь в местах скопления муравьев, чтобы быстро их избавиться.

Нашатырный спирт или уксус. Смажьте поверхности на кухне или в ванной уксусом или нашатырем. Муравьи потеряют ориентацию и покинут эти участки.

Пищевая сода. Сода – яд для насекомых. Смешайте ее со сладким, добавьте воды и разместите смесь там, где муравьи чаще всего появляются. Если вы обнаружите гнездо, залейте его раствором горячей воды и соды.

Лимонный сок. Разделайте места, где есть муравьи, соком лимона. Повторяйте процедуру несколько раз в день, чтобы окончательно исчезли.

Чеснок. Натрите зубчиком чеснока все поверхности. Аромат отпугивает муравьев, заставляя их искать другое место для жизни.

Кофейная гуща и крахмал. Рассыпьте кофейную гущу или крахмал в местах, где заметили муравьи. Они не могут переварить эти продукты, поэтому это эффективно отпугивает их.

Напомним, для уборки пыли в доме можно сделать домашнее средство, и для этого не обязательно покупать дорогие магазинные.

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