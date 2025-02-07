Рятуємо оселю: перевірені методи боротьби з мурахами

Щоб знищити шкідників і врятувати свою оселю не обов'язково вдаватися до хімікатів.

Мурахи час від часу з’являються в оселях, але не варто панікувати, якщо це сталося. Існує кілька ефективних методів, які швидко допоможуть вивести комах з дому.

Про це пише 24 канал.

Причини їх появи можуть бути різними: від недотримання чистоти до міграції від сусідів. Однак на додачу до того, що мурахи можуть їсти личинки бліх, павуків та клопів, вони також можуть зіпсувати продукти і деревину, що робить боротьбу з ними необхідною.

Як же позбутися мурах? Ось кілька найдієвіших способів:

Цукровий сироп та борна кислота.Змішайте половину чайної ложки борної кислоти, чайну ложку дріжджів і цукровий сироп або варення. Помістіть суміш у місцях скупчення мурах, щоб швидкоїх позбутися.

Нашатирний спирт або оцет. Змастіть поверхні на кухні або у ванній оцтом чи нашатирем. Мурахи втратять орієнтацію і покинуть ці ділянки.

Харчова сода. Сода — отрута для комах. Змішайте її з солодким, додайте води і розмістіть суміш там, де мурахи найчастіше з’являються. Якщо виявите гніздо, залийте його розчином гарячої води і соди.

Лимонний сік. Обробіть місця, де є мурахи, соком лимона. Повторюйте процедуру кілька разів на день, щоб вони остаточно зникли.

Часник. Натріть зубчиком часнику всі поверхні. Аромат відлякає мурах, змушуючи їх шукати інше місце для життя.

Кавова гуща та крохмаль.Розсипте кавову гущу або крохмаль в місцях, де помітили мурах. Вони не можуть перетравити ці продукти, тому це ефективно відлякає їх.

Нагадаємо, для прибирання пилу в оселі можна зробити домашній засіб, і для цього не обов’язково купувати дорогі магазинні.

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