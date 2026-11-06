В Шотландии продают "космический корабль": сколько стоит необычный дом

В Шотландии продают необычный туристический комплекс / © Фото из открытых источников

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Необычный дом, похожий на космический корабль из научно-фантастического фильма, расположен на отдаленном полуострове Морверн в Шотландии. Серебристая конструкция с иллюминаторами и огромными панорамными окнами стоит на металлических опорах и открывает вид на пролив Малла и окрестные горы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сколько стоит необычный дом AirShip 002

Футуристическое жилье AirShip 002 создали архитектор Родерик Джеймс и дизайнер Аманда Маркхэм. Это компактная алюминиевая капсула, приподнятая над землей на металлических опорах. Ее наиболее узнаваемая особенность — большие окна необычной формы, которые авторы называют «окнами-бабками».

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Внутри обустроено спальное место для двоих, миникухню, гостиную, душевую комнату и дровяную печь. Несмотря на необычный вид, здание имеет все необходимое для комфортного отдыха.

Дом давно сдают через Airbnb. Оно получило оценку 4,94 из 5 звезд на основании более 500 отзывов и входит до 10% лучших объектов платформы по рейтингам, отзывам и надежности.

Теперь недвижимость выставили на продажу за 650 тысяч фунтов стерлингов. Сначала владельцы хотели получить за комплекс более 750 тысяч фунтов, но со временем снизили цену на 100 тысяч. Актуальное предложение обнародовало агентство Savills.

Что еще входит в продажу

Покупатель получит не только AirShip 002, но и два других необычных туристических помещения — The PilotHouse и The Captain’s Cabin. Весь комплекс расположен на участке площадью более 4 акр с панорамными видами на остров Малл, городок Тобермори и полуостров Арднамурхан.

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The PilotHouse — это двухэтажное эллиптическое сооружение. Ее гостиную подняли над землей, чтобы оттуда открывался лучший вид на море, а на нижнем уровне обустроили спальню, кабинет и душевую. Снаружи есть балкон с видом на Тобермор.

The Captain’s Cabin напоминает домик капитана корабля. Внутри есть гостиная-салон, компактная кухня и спальня на двоих, а на крыше обустроена частная смотровая терраса. Для комфорта гостей предусмотрены подогрев полов, тройное остекление и использование возобновляемой электроэнергии.

В пакет также входит The Old Chapel — более традиционный двухкомнатный дом, который можно использовать как жилье для владельца или руководителя туристического бизнеса. Покупатель получит парковочные места, мастерские, хозяйственные помещения и складские здания.

По данным агентства недвижимости, комплекс уже имеет отлаженный туристический бизнес, который за последние четыре года обеспечивал примерно 100 тысяч фунтов годового оборота. Необычные домики также появлялись в телевизионных программах отдыха в Шотландии и привлекали внимание туристов из разных стран.

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Необычные дома и квартиры для туристов — последние новости

В Гренландии туристам предлагают необычный отдых в плавучей хижине среди айсбергов. Небольшой утепленный домик рассчитан на двух человек, имеет стеклянный потолок и стоит на якоре в ледниковой бухте, где нет обычной мобильной связи и Wi-Fi.

В Великобритании бывшую конюшню переоборудовали в необычный минигостиницу с соседом-пони. Хозяева обустроили специальную дверцу, через которую гости могут наблюдать за миниатюрным шотландским пони Безилом прямо из своей комнаты.

А в Оксфорде викторианский общественный туалет превратили в бутик-отель The Netty. Открывшееся еще в 1895 году помещение после реконструкции получило двуспальный номер с душевой и минибаром, одновременно сохранив часть своей необычной истории.

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