Групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті: суд нарешті оголосив вирок

Справедливість нарешті перемогла. Суд оголосив вирок трьом обвинуваченим у груповому зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті. Це жахіття сколихнуло всю Україну ще 2021 року. Адвокати потерпілої боролись за справедливе покарання 682 дні та лише зараз їм це вдалося. Як покарають кривдників – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Зґвалтування дівчинки на Закарпатті

Нарешті у цій історії поставили крапку. У 2021 році цей злочин набув великого резонансу через те, що в селі на Закарпатті була зґвалтована його 14-річна мешканка, а згодом у Мережі причетні до цього злочину виклали відео знущань. Тоді суд, який відбувся над обвинуваченими підлітками (серед них є два брати-близнюки), покарав їх лише умовними термінами.

На таке рішення щодо покарання кривдникам 14-річної дівчини свого часу відреагували лідери громадської думки, місцева влада та омбудсмен України Дмитро Лубінець, висловивши своє обурення і занепокоєння.

Це повідомлення від омбудсмена з’явилося у березні 2023-го року. У ньому Лубінець повідомив, що про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді всі троє визнали свою провину. Однак їхнє "покарання" обурило омбудсмена.

Тоді з метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої.

В ході цього візиту він поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини. Працівник висловив позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації.

Лубінець також зазначив, що має сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок у справі лише за 2 роки. Згодом Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду, тож у справі про зґвалтування неповнолітньої розпочався новий розгляд.

Другий судовий процес

Під час другого судового процесу теж не минулося без сюрпризів. Напередодні фінальних засідань, мати братів-близнюків, яка є їхнім законним представником, перебувала в лікарні.

Водночас у соцмережах декілька тисяч дописувачів відреагували на те, що винні у згвалтуванні до тих пір не були покарані. Одна з дописувачок так прокоментувала ситуацію: "Страшно жити поруч".

Що ж знову сталося у цій гучній історії – подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла адвокатка Наталія Баранова, яка захищає інтереси потерпілої дівчини.

"Мати обвинувачених виступає їхньою законною представницею в суді, оскільки так вимагає закон, якщо обвинувачені є неповнолітніми. Саме тому її залучили до справи. Однак зараз хлопці вже повнолітні, вони дієздатні та мають кваліфікованих захисників", – каже Наталія Баранова.

Вона додає, що у всіх судових засіданнях присутній представник служби у справах дітей. Тому, на її думку, навіть відсутність законного представника на судових засіданнях не порушує прав обвинувачених. Це не дає жодних переваг потерпілій стороні та не впливає на справедливість процесу. Такий підхід відповідає актуальній практиці Верховного Суду. За даними адвокатки, потерпіла дівчина отримала тяжку морально-психологічну травму через злочин.

"Її емоційний стан залишається дуже складним, адже судовий процес триває вже понад 3,5 року, а рішення у справі досі немає. Це вже друге коло судового розгляду справи, і дівчинку знову змушують переживати весь жах ситуації, який завдав їй болю, від самого початку. Така ситуація лише посилює її страждання та травмує її знову", – каже Наталія Баранова.

Адвокатка зауважила, що потерпіла вважає справедливим, щоб її кривдники отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Обвинувачені хотіли уникнути покарання

Крім того, з'явилася інформація, що двоє обвинувачених намагалися мобілізуватися через Обухівський ТЦК, адже тоді вони вже досягли повноліття. Про це повідомила юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

За даними адвокатів, двоє обвинувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу й не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засіданні 22 жовтня 2024 року їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували.

У "Міллері" стверджують, що надані копії повісток про виклик до ТЦК не були ніким завірені. При цьому видав їх Обухівський РТЦК у Київській області, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати.

Тоді представники Міністерства оборони України оперативно відреагували на цей факт і повідомили, що обвинуваченим відмовили в мобілізації, а в Обухівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього обвинувачені припинили співпрацю зі своїми захисницями та попросили час на залучення нових адвокатів. Нові захисниці своєю чергою просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами, відкладали засідання через зайнятість в інших справах, через хворобу дитини однієї з захисниць, втому іншої захисниці, відводи головуючому судді. За словами Наталії Баранової, фінальне засідання, яке мало бути 27 грудня 2024 року, перенесли через погане самопочуття матері одного з обвинувачених, яка є його законною представницею.

Що вирішив суд

Але все це нарешті закінчилося 7 лютого 2025 року. Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Суд призначив кожному обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Про це повідомили у юридичній компанії "Міллер".

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув з обвинувачених лише 300 тисяч гривень, бо частину вони вже відшкодували.

Юнаків взяли під варту просто в судовій залі. Разом із тим адвокати потерпілої припускають, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті: скандальна трагедія отримала фінал!

Читайте також: