Горячая ночь в РФ: в Ростове-на-Дону прогремели взрывы

По меньшей мере, 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону. Город атакуют неизвестные беспилотники.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, а потом видели вспышки в небе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Жители сообщают, что атака длится уже больше часа. Вроде бы работает российское ПВО. Над городом раздаются взрывы. По предварительным данным, на данный момент уничтожено 3 БПЛА.

В Чортково (на севере Ростовской области) пролетели не менее полутора десятков беспилотников и вскоре над городом прогремели взрывы, сообщают очевидцы.

Севернее Ростова также раздаются мощные взрывы.

"Предварительно, в Ростове поражение возле завода "Сельмаш". В районе завода есть 2 военных аэродрома (один из которых гражданский, но переработан под военные нужды), также там раньше были замечены ЗРК С-400", — сообщают мониторинговые каналы.

Напомним, на днях Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод. Оба стратегических объекты являются производителями большого количества топлива для русской оккупационной армии.

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