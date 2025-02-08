Гаряча ніч у РФ: у Ростові-на-Дону прогриміли вибухи

Місцеві жителі заявили про низку вибухів.
Щонайменше 5 вибухів пролунали в небі над Ростовом-на-Дону. Місто атакують невідомі безпілотники.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, а потім — бачили спалахи в небі. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.
Мешканці повідомляють, що атака триває вже понад годину. Начебто працює російське ППО. Над містом лунають вибухи. За попередніми даними, на цю хвилину знищено 3 БПЛА.
У Чортково (на півночі Ростовської області) пролетіли щонайменше півтора десятка безпілотників і незабаром над містом прогриміли вибухи, повідомляють очевидці.
На північ від Ростова також лунають потужні вибухи.
"Попередньо, у Ростові ураження біля заводу "Сельмаш". В районі заводу є 2 військових аеродроми (один з яких цивільний, але перероблений під військові потреби), також там раніше були помічені ЗРК С-400", — повідомляють моніторингові канали.
Нагадаємо, що днями Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Обидва стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.
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