В Пентагоне рассказали о планах на предстоящий "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" уже с новым главой Пентагона Питом Хэгсетом состоится на следующей неделе. Во время мероприятия американский чиновник подтвердит приверженность Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

"Он также подчеркнул необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно, что Великобритания официально созвала заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе.

Руководство Украины ожидает от участников следующего заседания в формате "Рамштайн" решений по нескольким пунктам, необходимым для усиления сил обороны.

Речь идет о поставках дополнительных систем ПВО и инвестиции в украинское производство оружия.

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