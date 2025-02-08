Россию массированно атаковали дроны: куда этой ночью попали

Минобороны традиционно говорит о сбитии целей.

В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области РФ.

Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, обошлось без последствий.

"Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отбита атака БпЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожары в результате падения обломков не возникло", — заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ночью над российским Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Местные жители говорили о звуках дронов, после чего видели вспышки в небе.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что ВСУ якобы попытались атаковать станцию по перекачке нефти в пригороде Чортково в Ростовской области.