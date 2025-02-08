В Украине усилятся морозы: где будет холоднее всего

В Украину пришло похолодание. Морозная погода задержится. Такой прогноз сделали синоптики на ближайшие два дня.

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Прогноз погоды на выходные

В ближайшие двое суток погодные условия на большей части Восточной Европы будут определяться малоподвижным холодным антициклоном "Elvira". Украина будет находиться на его южной периферии с преобладающими восточными ветрами, говорит метеоролог Игорь Кибальчич. В условиях высокого давления осадков по всей территории страны не предполагается, а температурный фон окажется несколько ниже климатической нормы. Самая холодная погода прогнозируется в восточной части страны, а также в Карпатах.

Погода в субботу, 8 февраля

По данным Игоря Кибальчича, в субботу, 8 февраля, в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем -2...+3°С.

В Карпатах ночью -7...-12°С, днем 0...-5°С.

В северных регионах страны осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -5...-10°С, днем -4...+1°С.

В центральной части Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9°С, днем -3...+2°С.

В южных областях и Крыму погода ожидается малооблачная, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5°С, днем 0...+5°С.

В восточной части предполагается сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -7...-12°С, днем -1...-6°С.

Погода в воскресенье, 9 февраля

В западных областях Украины сохранится погода без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем -2...+3°С.

В Карпатах ночью -6...-11°С, днем -1...+4°С.

В северной части страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -5...-10°С, днем -3...+2°С.

В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -3...-8°С, днем -2...+3°С.

В южной части страны и Крыма прогнозируется сухая и малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -1...-6°С, днем -1...+4°С.

В восточных областях сохранится прохладная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11°С, днем -1...-6°С.

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