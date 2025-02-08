Потери России на 8 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 847 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 847 860 (+1210) человек,

танков ‒ 9981 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,

артиллерийских систем – 22820 (+35) ед,

РСЗО – 1273 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 1056 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),

крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,

специальная техника – 3738 (+0).

Напомним, британская разведка сообщила – сколько украинских территорий Россия захватила за месяц – за январь 2025-го.

Читайте также:

Эксклюзив! Уничтожение штаба офицеров РФ попало на видео