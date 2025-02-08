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Потери России на 8 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России на 8 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 8 февраля 2025 уничтожено почти 849 тысяч россиян. / Фото: Associated Press

оккупанты активно теряют технику.

По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 847 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 847 860 (+1210) человек,
  • танков ‒ 9981 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 22820 (+35) ед,
  • РСЗО – 1273 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1056 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,
  • специальная техника – 3738 (+0).

Напомним, британская разведка сообщила – сколько украинских территорий Россия захватила за месяц – за январь 2025-го.

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