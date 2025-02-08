Потери России на 8 февраля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 847 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 847 860 (+1210) человек,
- танков ‒ 9981 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 22820 (+35) ед,
- РСЗО – 1273 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1056 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36402 (+95) ед,
- специальная техника – 3738 (+0).
Напомним, британская разведка сообщила – сколько украинских территорий Россия захватила за месяц – за январь 2025-го.
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