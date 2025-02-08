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Втрати Росії станом на 8 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 8 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на 8 лютого 2025-го знищено майже 849 тисяч росіян. / Фото: Associated Press

Окупанти активно втрачають техніку.

Станом на ранок 8 лютого ЗСУ знищили 847 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 847 860 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 9981 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22820 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3738 (+0).

Нагадаємо, британська розвідка повідомила - скільки українських територій Росія захопила за місяць - за січень 2025-го.

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