В Україні посиляться морози: де буде найхолодніше

До України прийшло похолодання. Морозна погода затримається. Такий прогноз зробили синоптики на найближчі два дні.

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Прогноз погоди на вихідні

У найближчі дві доби погодні умови на більшій частині Східної Європи визначатимуться малорухомим холодним антициклоном "Elvira". Україна перебуватиме на його південній периферії з переважаючими східними вітрами, каже метеоролог Ігор Кібальчич. В умовах високого тиску опадів по всій території країни не передбачається, а температурний фон виявиться трохи нижчим за кліматичну норму. Найхолодніша погода прогнозується у східній частині країни, а також у Карпатах.

Погода у суботу, 8 лютого

За даними Ігоря Кібальчича, у суботу, 8 лютого у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5 - 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С.

У Карпатах вночі -7...-12 °С, вдень 0...-5 °С.

У північних регіонах країни опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -5...-10 °С, вдень -4...+1 °С.

У центральній частині України прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...-9 °С, вдень -3...+2 °С.

У південних областях та у Криму погода очікується малохмарна, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...-5 °С, вдень 0...+5 °С.

У східній частині передбачається суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7...-12 °С, вдень -1...-6 °С.

Погода у неділю, 9 лютого

У західних областях України утримається погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5 - 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С.

У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...+4 °С.

У північній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -5...-10 °С, вдень -3...+2 °С.

У центральних регіонах очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах -3...-8 °С, вдень -2...+3 °С.

У південній частині країни та у Криму прогнозується суха та малохмарна погода. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С.

У східних областях утримається прохолодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

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