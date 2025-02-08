В "Резерв+" произошел сбой — соцсети

В некоторых случаях в мобильном приложении получить отсрочку можно только на три месяца.

В ночь на 8 февраля 2025 года в мобильном приложении, разработанном Министерством обороны Украины " Резерв + ", произошел технический сбой.

Об этом в соцсетях информируют тестировщики.

Напомним, что приложение позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Пока этого сделать нельзя. Приложение информирует о том, что "случилось что-то странное" и следует обратиться к разработчикам. Также появляется надпись о случившемся технической проблеме или "где-то поделось соединение".

Что-то пошло не так: у "Резерв+" произошла техническая проблема (3 фото)

К тому же, для лиц с инвалидностью отсрочка сейчас в "Резерв+" дается не на год, а на три месяца.

В поддержке приложения уверяют, что "скоро выровняются". Мол, погрузка и следует ожидать.

Напомним, что ранее сообщалось, что отсрочки в "Резерв+" будут продолжаться автоматически. Сообщалось, что первоначально функция будет работать для отсрочок, которые были оформлены через "Резерв+". То есть для людей с инвалидностью, имеющих удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

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