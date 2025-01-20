Когда в "Резерв+" восстановят отсрочку для студентов: Минобороны назвало дату

Это касается студентов и аспирантов, учащихся на дневной или дуальной форме.

В Украине с 22 января возобновляется возможность для студентов и аспирантов получить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сразу после возобновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем возобновить отсрочки для студентов и аспирантов, потому что получили сотни запросов на возобновление услуги", — рассказала она.

Учет студентов для мобилизации определяется законом, принятым в мае 2024 года. По этому законодательству отсрочку от службы в армии могут получить мужчины, которые учатся на дневной или дуальной форме на первом курсе высшего образования. Кроме того, освобождены от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Напомним, что у "Резерв+" появился новый сервис для военнообязанных. В случае изменения места жительства военнообязанные могут сообщить ТЦК о новом адресе и обновить контактные данные дистанционно с помощью нового сервиса в приложении “Резерв+”.

Читайте также: