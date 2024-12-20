В "Резерв+" появился новый сервис для военнообязанных

Кроме адреса, благодаря услуге уточнения данных, можно также изменить контактный номер телефона и электронную почту.
В случае изменения места жительства военнообязанные могут сообщить ТЦК о новом адресе и обновить контактные данные дистанционно с помощью нового сервиса в приложении “Резерв+”.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Она напомнила, что, согласно действующему законодательству, военнообязанный должен в течение недели уведомить ТЦК об изменении места жительства. Теперь это можно сделать без посещения учреждения и без очередей.
Для этого в приложении нужно нажать на свой электронный военно-учетный документ, а затем – "Уточнить контактные данные".
Кроме адреса, благодаря услуге уточнения данных, можно также изменить контактный номер телефона и электронную почту. Уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней.
Соответствующие изменения в реестре Оберег произойдут автоматически.
Екатерина Черногоренко сообщила, что обновленное приложение Резерв+ уже доступно на Play Market и App Store.
Напомним, граждане могут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца, а сделать это онлайн.
Читайте также: