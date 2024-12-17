Студенты до конца года не смогут оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+": какая причина

На уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше.

В связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+".

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в соцсетях.

На уже полученные отсрочки, как отмечает Минобороны, технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении по-прежнему.

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Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+".

О досрочном возобновлении работы сервиса в "Резерв+" Минобороны обещает сразу сообщить.

Напомним, с 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила. В частности, заработают правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут быть мобилизованы.

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