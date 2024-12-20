Эти две ошибки совершают даже опытные кулинары: как нельзя разбивать яйца

Казалось бы, что может быть проще, чем разбить яйцо в миску или сковороду. Однако, оказывается, и здесь можно допустить ошибку.

Чаще украинцы разбивают яйцо с помощью ножа. Однако, говорят специалисты, так поступать нельзя. Кроме того, не следует разбивать яйцо сразу в сковороду, лучше сделать это в отдельную емкость. Разбираемся почему.

Оказывается, что в использовании ножа для разбивания яйца нет необходимости. Более того, из-за острого лезвия от скорлупы могут отколоться миниатюрные кусочки, которые мы и не увидим, но они с легкостью попадут к белку сырого яйца.

Кроме этого, через нож в яйца могут попасть вредные микроорганизмы.

Также не следует разбивать яйцо о край сосуда, например сковородки. Хотя так поступают очень часто. Лучшим вариантом является использование любой плоской поверхности, например стола.

Сразу отправлять белок и желток в сосуд, где вы их будете готовить, нельзя. Не исключено, что яйцо испорчено. Если хотя бы один испорченный продукт смешается с качественными, придется выбрасывать все. Сначала следует убедиться, что яйцо свежее, и только после этого добавлять в другие ингредиенты или переливать в сковороду.

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