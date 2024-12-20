У “Резерв+” з’явився новий сервіс для військовозобов’язаних

Крім адреси, завдяки послузі уточнення даних можна також змінити контактний номер телефону та електронну пошту.

У разі зміни місця проживання військовозобов’язані можуть повідомити ТЦК про нову адресу та оновити контактні дані дистанційно — за допомогою нового сервісу у застосунку “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що, згідно чинного законодавства, військовозобов'язаний повинен впродовж тижня повідомити ТЦК про зміну місця проживання. Тепер це можна зробити без відвідування установи та без черг.

Для цього в застосунку потрібно натиснути на свій електронний військово-обліковий документ, а потім - "Уточнити контактні дані".

Крім адреси, завдяки послузі уточнення даних можна також змінити контактний номер телефону та електронну пошту. Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів.

Відповідні зміни у реєстрі “Оберіг” відбудуться автоматично.

Катерина Черногоренко повідомила, що оновлений застосунок Резерв+ вже доступний на Play Market та App Store.

Нагадаємо, громадяни можуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці, а зробити це онлайн.

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