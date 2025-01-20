Виктор Павлик приехал к 84-летней маме и удивил ее сюрпризом

Артист с женой заехал в гости к родному человеку.

Украинский певец Виктор Павлик показал редкую встречу с мамой Александрой Григорьевной.

К родному человеку исполнитель наведался со своей женой, бизнесвумен Екатериной Репяховой. Супруги на пути к горнолыжному курорту заехали в Теребовлю, что в Тернопольской области. Избранница певца в фотоблоге поделилась трогательными кадрами встречи.

Так, перед тем, как увидеться с Александрой Григорьевной, пара купила для нее букет роз. А уже возле дома Виктор обменялся нежными поцелуями с 84-летней мамой и вручил ей цветы, чему она была очень рада.

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Павлик предложил помощь родному человеку. В частности, поставил букет в вазу и наточил ножи. Также семья сфотографировалась на память в доме и провела время за разговорами с объятиями.

И хоть на кадрах не было заметно Репяховой, которая снимала трогательную встречу мамы и сына, но она с теплом высказалась о возлюбленном: "Твоя любовь учит, как в мире жить".

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Виктор Павлик порадовал фанатов редким фото с внуком и единственной 38-летней дочерью Кристиной.

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