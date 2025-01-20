Кремлевский диктатор Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ тему инаугурации президента США Дональда Трампа. В частности, с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Путин обсудил с Совбезом РФ тему инаугурации президента США

Что сказал президент РФ

По словам Путина, администрация Трампа выразила желание возобновить прямые контакты с Россией, которые якобы были прерваны "не по вине российской стороны". Путин отметил, что Трамп говорит о "необходимости заработать все, чтобы не допустить третью мировую войну". Такую настройку россияне "приветствуют".

Кремлевский лидер подчеркнул, что россияне никогда не отказывались от диалога.

"Диалог РФ и США должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая значительную роль двух стран по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире", — отметил Путин.

Как добавил Путин, Россия также открыта для коммуникации с администрацией США по поводу украинского конфликта. Он говорит, что важнейшим является "устранение первопричины кризиса".

"Целью должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка с целью перегруппировки сил, перевооружения и продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в этом регионе. Конечно, мы будем бороться за интересы русского народа. этом и состоит цель и смысл проведения "СВО", – цинично издал Путин.

Ранее речь шла о том, что готовность Трампа к встрече с Путиным также может казаться определенным ослаблением позиций США в диалоге с Москвой. Таким образом Путин докажет, что изоляция его режима фактически потерпела фиаско не только в странах глобального юга, лидеры которых поддерживают контакты с ним, несмотря на войну, но и в США, которые требовали от него прекратить свою немотивированную агрессию.

Читайте также: