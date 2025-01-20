В авто актера-путиниста Гоши Куценко нашли тело зарезанной женщины

В авто российского актера Гоши Куценко, который является поклонником захватнической политики путина и поддерживает войну в Украине, нашли тело зарезанной женщины.

Об этом сообщили российские пропагандисты. Жуткую находку обнаружили в авто "Запорожец", что был припаркован на Кутузовском проспекте в Москве. Женщина умерла от многочисленных ножевых ранений. Рядом с телом лежали средства контрацепции.

Как впоследствии стало известно, владельцем "Запорожца" оказался актер-путинист Гоша Куценко. Правда, скандального артиста не включали в список подозреваемых. Более того, злоумышленника якобы сразу и задержали. Им оказался 30-летний житель Казани, который незадолго до рокового дня познакомился с женщиной, но во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, и тот зарезал ее.

"Запорожец" Гоши Куценко

Сам Гоша Куценко уже успел дать комментарий по этому поводу. Скандальный актер сразу открестился от жуткой находки в его авто, заявив, что сейчас находится не в Москве, а в экспедиции на северо-западе РФ. Тем временем российские пропагандисты пишут, что злоумышленник с легкостью смог попасть в авто, ведь Куценко его просто не запер.

"Запорожец" Гоши Куценко

Напомним, Гоша Куценко хоть и является уроженцем Запорожья и учился во Львове, но много лет живет в России. Конечно, скандальный актер успел присягнуть на верность российскому диктатору Путину. Артист осуждал Евромайдан и распространял пропаганду о революции в Украине. В 2018 году Гоша Куценко стал фигурантом базы сайта "Миротворец" из-за незаконных поездов в оккупированный Россией Крым. Когда началась полномасштабная война, скандальный актер участвовал в пропагандистских мероприятиях и приезжал в Донецк, где развлекал оккупантов.

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