Дезертирство в 155-й бригаде: СБУ задержала экс-командира

Командир не сообщал в правоохранительные органы о большом количестве случаев самовольного оставления места службы бойцами.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований Украины задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, допустившего дезертирство подчиненных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ не назвали имени задержанного экс-командира 155-й бригады, однако, по данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о Дмитрии Рюмшине.

По данным следствия, во время пребывания в должности командира военный не сообщал в правоохранительные органы о большом количестве случаев самовольного покидания места службы бойцами. Это происходило во время подготовки соединения на территории Евросоюза и во время выполнения боевых задач на фронте.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военных для прохождения обучения за границей.

Также проверяется информация о возможных схемах, когда бойцы за взятки могли уклониться от исполнения обязанностей военной службы.

Экс-командиру 155-й бригады готовится сообщение о подозрении в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершения преступления и других фигурантов, причастных к правонарушениям.

Напомним, ранее правоохранители задержали старшего лейтенанта 155-й бригады, который самовольно покинул место службы и подбил других бойцов к аналогичным действиям.

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