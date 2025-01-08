Скандал со 155-й бригадой: Драпатый рассказал о решении проблем

По словам командующего Сухопутными войсками, 155-я бригада выполняет боевые задачи, держит позиции и параллельно работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности.

Большинство системных недостатков, допущенных на всех этапах формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская", проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый сообщил в Сети.

Драпатый заявил, что на днях доложил верховному главнокомандующему ВСУ о ситуации в 155-й бригаде и решениях, которые принимаются командованием Сухопутных войск для поддержки подразделения и решения проблемных вопросов.

"Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных. Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы своими глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением", – говорится в сообщении генерал-майора.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что решил проинформировать общество о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в 155-й бригаде.

"Большинство системных недостатков, допущенных Командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155-й бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения", — сообщил Драпатый.

Он также проинформировал, что 155-я бригада воюет на фронте меньше месяца. По словам командующего, это период, когда проявляются все недочеты в комплектовании и подготовке личного состава.

"Несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции и параллельно работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух; обеспечение; управление и управляемость личным составом", – говорится в заявлении.

Драпатый сообщил, что командование Сухопутных войск оказывает поддержку новому командиру бригады. Сейчас фокус – на комплектовании опытными офицерами и командирами всех звеньев.

"Я этим вопросом занимаюсь лично. Готов рассмотреть всех, обращайтесь по этому электронному адресу 155bde@mil.ua. По моему решению отныне будет действовать специальная горячая линия Командующего Сухопутных войск для военнослужащих 155-й бригады. Кроме официальных ежедневных докладов, хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел. Телефон: 0800-500-410 (после прослушивания – цифра 5). Работает с 09.00 до 18.00 ежедневно", – говорится в сообщении генерал-майора.

Он выразил убеждение, что 155-я бригада является перспективной и еще проявит себя. Требуется время и усилия многих для устранения ошибок, допущенных при формировании.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас 155-я ОМБр выполняет определенные задачи в полном составе на Покровском направлении.

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