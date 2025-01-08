Скандал зі 155-ю бригадою: Драпатий розповів про вирішення проблем

За словами командувача Сухопутних військ, 155-та бригада виконує бойові завдання, тримає позиції і паралельно працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності.

Більшість системних недоліків, допущених на всіх етапах формування 155-ї ОМБр "Анна Київська", наразі проаналізовані, їм надана оцінка, щодо окремих питань вже реалізуються рішення.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий повідомив у Мережі.

Драпатий заявив, що днями доповів верховному головнокомандувачу ЗСУ про ситуацію у 155-й бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань.

"Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові завдання та оперують наданим Францією озброєнням", – йдеться у повідомленні генерал-майора.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що вирішив поінформувати суспільство про заходи, які вживаються для стабілізації ситуації у 155-й бригаді.

"Більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, щодо окремих питань вже реалізуються рішення", – повідомив Драпатий.

Він також поінформував, що 155-та бригада воює на фронті менше місяця. За словами командувача, це той період, коли проявляються усі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу.

"Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції і паралельно працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом", – йдеться у заяві.

Драпатий повідомив що командування Сухопутних військ надає підтримку новому командиру бригади. Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок.

"Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою 155bde@mil.ua. За моїм рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія Командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155-ї бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей, хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ. Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює від 09.00 до 18.00 щоденно", – вказано в повідомленні генерал-майора.

Він висловив переконання, що 155-та бригада є перспективною і ще проявить себе. Потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що зараз 155-та ОМБр виконує певні завдання у повному складі на Покровському напрямку.

Читайте також: