Сирський планує посилити скандальну 155 бригаду

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "приділив окрему увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади". Саме навколо цієї бригади виник скандал через нібито масове дизертирство бійців і недостатню підготовку.

Про це йшлося за підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем

"Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Віддав всі необхідні розпорядження", – пише головком.

Також було вирішено збільшити кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершується роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ. У виданні "Радіо Свобода" повідомляли, що станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових цієї бригади.

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