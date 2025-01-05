Вчені зробили нове відкриття про магнітне поле Місяця: що вони дізналися

Дослідження місячних порід, отриманих у рамках китайської місії "Чан'е-5", показують, що магнітне поле Місяця існувало набагато довше, ніж передбачали вчені.

Про це пише Interesting Engineering.

Це відкриття змінює наше розуміння еволюції планет і можливостей для їх обжиття.

Китайські науковці виявили, що магнітне поле Місяця зберігалося до середини його життя, що значно перевищує раніше встановлені припущення. Дослідження показали, що приблизно два мільярди років тому інтенсивність магнітного поля Місяця становила від двох до чотирьох мікротесл, що менше ніж 10% від сучасного магнітного поля Землі.

Цей феномен, ймовірно, був результатом взаємодії ядра та мантії Місяця. Як пояснив Росс Мітчелл з Інституту геології та геофізики в Пекіні, магнітне поле могло підтримуватися завдяки внутрішнім процесам, таким як кристалізація ядра Місяця або взаємодія ядра з мантією.

Планетолог Бенджамін Вайс з Массачусетського технологічного інституту, який не брав участі в дослідженні, зауважив, що ці процеси могли підтримувати так зване "місячне динамо" протягом мільярдів років. Він також звернув увагу на символічний зв'язок між китайською місячною місією та богинею Місяця, яка асоціюється з безсмертям в китайській міфології.

Дослідження також вказують на важливість магнітного поля для захисту Місяця від сонячної радіації, що могло сприяти збереженню летючих сполук, таких як вода. Це відкриття надає нові важливі дані для розуміння можливості існування життя на інших планетах та їх еволюції.

Хоча сьогодні Місяць більше не генерує магнітне поле, дослідження підтверджують, що колись воно було значно потужнішим. Дослідження зразків місій NASA Apollo показали, що понад три мільярди років тому магнітне поле Місяця було таким же сильним, як і сучасне поле Землі.

Дослідження зразків, зібраних китайською місією "Чан'е-6" на зворотному боці Місяця, показали, що магнітне поле Місяця близько 2,8 мільярда років тому було від 5 до 21 мікротесли. Однак точна тривалість існування місячного динамо досі залишається невизначеною.

Це дослідження важливе також через молодість зразків місії "Чан'е-5", які мають вік рівно два мільярди років. Це дозволило точно зафіксувати магнітні сигнали, що збереглися в порід, що дозволило науковцям отримати більш точні дані, ніж ті, що отримували зразки з місій Apollo чи радянських програм "Луна".

Нагадаємо, раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, що передвіщає кінець Сонячної системи.

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