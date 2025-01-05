Новий небезпечний вірус із Китаю дістався Казахстану

Наразі виявлено понад 30 випадків зараження новим китайським вірусом hMPV.
Респіраторний вірус hMPV із Китаю дістався Казахстану.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Казахстану.
Наразі виявлено понад 30 випадків зараження новим китайським вірусом hMPV, який спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт.
Нагадаємо, що у Китаї спостерігається значний спалах респіраторного вірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість.
Хоча зазвичай хвороба проходить у легкій формі, у певних груп ризику вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належать немовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет.
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