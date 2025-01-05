Новый опасный вирус из Китая выявили в Казахстане

Респираторный вирус hMPV из Китая добрался до Казахстана.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

Выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом hMPV, который вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит.

Напомним, что в Китае наблюдается значительная вспышка респираторного вируса HMPV, которая преимущественно поражает детей в северных регионах. Этот вирус вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и общая слабость.

Хотя обычно болезнь проходит в легкой форме, у определенных групп риска она может приводить к тяжелым осложнениям, таким как пневмония. К этим группам относятся младенцы, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.