Новый опасный вирус из Китая выявили в Казахстане

Выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом hMPV.
Респираторный вирус hMPV из Китая добрался до Казахстана.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
Выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом hMPV, который вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит.
Напомним, что в Китае наблюдается значительная вспышка респираторного вируса HMPV, которая преимущественно поражает детей в северных регионах. Этот вирус вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и общая слабость.
Хотя обычно болезнь проходит в легкой форме, у определенных групп риска она может приводить к тяжелым осложнениям, таким как пневмония. К этим группам относятся младенцы, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.
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