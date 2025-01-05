Оля Полякова показала, как проводит время с 19-летней дочерью и ее бойфрендом: "Все перессорились"

Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время с дочками и бойфрендом 19-летней Маши.

К слову, семейство собралось вместе в загородном доме исполнительницы. Они проводили время за настольной игрой в карты. Как вспомнила в Instagram-stories Оля Полякова, в ее детстве этим заниматься было нельзя. Однажды у артистки даже отобрали игральные карты и порвали их. Теперь певица собралась семьей и спокойно поиграла в эту настольную игру. Компанию знаменитости составили Алиса и Маша с бойфрендом Константином. Игра, очевидно, была ожесточенной, ведь Мария отметила, что все переругались, а Оля Полякова подтвердила.

Оля Полякова и ее дочь Маша с бойфрендом / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Когда-то, когда я была маленькая, мы играли в эту игру с подругой на пляже. Пришел какой-то дядька и порвал наши карты. Можете себе представить? Потому что в "совке" (СССР – прим. ред.) нельзя было играть в азартные игры маленьким детям. А сейчас мы всей семьей с большим удовольствием играем в карты. Вот так! И все переругались", - поделилась артистка.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова делилась далеко не положительными новостями. Во время новогодних обстрелов Киева пострадал дом исполнительницы, что расположен в центре столицы.

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