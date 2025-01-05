В Китае выявлен всплеск заболеваемости новым респираторным вирусом HMPV

В Китае наблюдается значительная вспышка респираторного вируса HMPV, которая преимущественно поражает детей в северных регионах. Этот вирус вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и общая слабость.

Об этом пишет The Independent.

Хотя обычно болезнь проходит в легкой форме, у определенных групп риска она может приводить к тяжелым осложнениям, таким как пневмония. К этим группам относятся младенцы, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

HMPV, или человеческий метапневмовирус, впервые идентифицирован в 2001 году. Это респираторный вирус, передающийся воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями. Инкубационный период составляет от трех до шести дней. На сегодняшний день специфической вакцины или лекарства против HMPV не существует, поэтому лечение преимущественно сосредоточено на снятии симптомов.

Рост заболеваемости HMPV в Китае совпадает с зимним сезоном, когда холодная погода и пребывание в закрытых помещениях способствуют активному распространению респираторных вирусов. Национальная администрация Китая по контролю и профилактике заболеваний отметила, что количество случаев респираторных инфекций, в частности HMPV, значительно возросло этой зимой.

Несмотря на это, китайские власти называют ситуацию типичной сезонной вспышкой. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что заболевания этой зимой менее тяжелые и имеют меньший масштаб, чем в прошлом. Правительство активно внедряет программы мониторинга, в частности, отслеживание случаев пневмонии неизвестного происхождения. В некоторых больницах введены дополнительные меры контроля, чтобы не допустить повторения хаоса, который наблюдался в начале пандемии Covid-19.

На фоне ситуации соседние страны внимательно следят за развитием событий в Китае. Гонконг уже сообщил о нескольких случаях HMPV, а Камбоджа и Тайвань предупреждают своих граждан о рисках, связанных с этим вирусом. В Тайване CDC отметило, что HMPV представляет наибольшую опасность для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

В то же время в Индии официальные лица пытаются успокоить общественность, уверяя, что HMPV похож на другие респираторные вирусы, традиционно циркулирующие в зимний период.

Хотя ВОЗ пока не классифицировала вспышку HMPV в Китае как глобальную угрозу, рост случаев заставил усилить меры по мониторингу. Местные власти стремятся избежать повторения кризиса, подобного началу пандемии коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения снова призвала Китай предоставить доступ к данным, которые помогут понять происхождение Covid-19.

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