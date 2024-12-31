ВОЗ требует от Китая раскрыть данные о происхождении Covid-19

Через пять лет с начала пандемии Всемирная организация здравоохранения вновь призвала Китай предоставить доступ к данным, которые помогут понять происхождение Covid-19.

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и предоставить доступ, чтобы мы могли понять происхождение Covid-19. Это моральный и научный императив", - отметили в ВОЗ.

Пандемия Covid-19 унесла более 7 миллионов жизней, нанеся колоссальный ущерб экономике и системам здравоохранения.

"Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет адекватно предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - добавили в ведомстве.

Со своей стороны, Китай уверяет, что уже поделился необходимой информацией об эпидемии и вирусном гене, заявив, что не скрывал данных.

"Пять лет назад Китай немедленно поделился информацией об эпидемии и последовательностью вирусного гена с ВОЗ и международным сообществом. Не скрывая ничего, мы поделились своим опытом профилактики, контроля и лечения, сделав огромный вклад в борьбу международного сообщества с пандемией", - отметили в МИД Китая.

ВОЗ получила первое сообщение о случаях "вирусной пневмонии" в Ухане от китайских органов здравоохранения 31 декабря 2019 года.

"В течение недель, месяцев и лет, которые развернулись после этого, Covid-19 начал формировать нашу жизнь и наш мир. Мы отмечаем эту важную дату", - отметили в агентстве ООН.

Напомним, исследователь опроверг самую популярную теорию распространения коронавируса.

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