ВООЗ вимагає від Китаю розкрити дані про походження Covid-19

Через п’ять років з початку пандемії, Всесвітня організація охорони здоров’я знову закликала Китай надати доступ до даних, що допоможуть зрозуміти походження Covid-19.

Про це повідомило видання The Guardian.

"Ми продовжуємо закликати Китай поділитися даними і надати доступ, щоб ми могли зрозуміти походження Covid-19. Це моральний і науковий імператив", - зазначили в ВООЗ.

Пандемія Covid-19 забрала понад 7 мільйонів життів, завдавши колосальної шкоди економіці та системам охорони здоров'я.

"Без прозорості, обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе адекватно запобігати майбутнім епідеміям та пандеміям і готуватися до них", - додали у відомстві.

Зі свого боку, Китай запевняє, що вже поділився необхідною інформацією про епідемію та вірусний ген, заявивши, що не приховував даних.

"П'ять років тому Китай негайно поділився інформацією про епідемію та послідовністю вірусного гена з ВООЗ та міжнародною спільнотою. Не приховуючи нічого, ми поділилися своїм досвідом профілактики, контролю та лікування, зробивши величезний внесок у боротьбу міжнародної спільноти з пандемією", - зазначили в МЗС Китаю.

ВООЗ отримала перше повідомлення про випадки "вірусної пневмонії" в Ухані від китайських органів охорони здоров'я 31 грудня 2019 року.

"Протягом тижнів, місяців і років, які розгорнулися після цього, Covid-19 почав формувати наше життя і наш світ. Ми відзначаємо цю важливу дату", - зазначили в агентстві ООН.

Нагадаємо, дослідник спростував найпопулярнішу теорію розповсюдження коронавірусу.

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