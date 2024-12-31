Якою буде погода 1 січня: прогноз синоптикині

Так, 1 січня температура повітря становитиме +5+9 градусів, а в південній частині +9+12 градусів. А 2 січня в Україні ще більше потепліє, до +9+14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Вітер підсилюватиме весняне враження, бо його західні пориви можуть бути сильними, навіть до 15-20 метрів за секунду. Обережно", – зауважила фахівчиня.

Яка погода буде у Києві

ЗА даними синоптикині, у Києві 1-го січня передбачається вночі +1+3 градуси, вдень +5+7 градусів. Без опадів. Вітер, щоправда, буде рвучким, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду.

"2-го січня, як я вже сказала, ще більше потепліє. Проте не забуваємо дивитися на календар, все ж – зима. 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання", – відзначає Діденко.

Раніше йшлося про те, що у переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла, як для зими, погода. Без опадів.

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