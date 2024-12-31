Какая будет погода 1 января: прогноз синоптика

Так, 1 января температура воздуха будет +5+9 градусов, а в южной части +9+12 градусов. А 2 января в Украине еще больше потеплеет до +9+14 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Ветер будет усиливать весеннее впечатление, потому что его западные порывы могут быть сильными, даже до 15-20 метров в секунду. Осторожно", — отметила специалист.

Какая погода будет в Киеве

По данным синоптикини, в Киеве 1 января предполагается ночью +1+3 градуса, днем +5+7 градусов. Без осадков. Ветер, правда, будет порывистым, порой до сильных порывов 15-20 метров в секунду.

"2 января, как я уже сказала, еще больше потеплеет. Однако не забываем смотреть на календарь, все же — зима. 3-4 января в Украине ожидается морозное похолодание", — отмечает Диденко.

Ранее говорилось, что в канун Нового года, 31 декабря, в Украине будет царить теплая, как для зимы, погода. Без осадков.

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