У "Дії" тепер можна анулювати бронювання працівників: подробиці

Якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

На порталі "Дія" запустили нову послугу, завдяки якій, керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому – онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", – йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою потрібно:

авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;

подати заяву з даними про працівників на розбронювання;

перевірити заяву та підписати її електронним підписом;

очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.

У застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Згідно з постановою, тепер бронюванню підлягатимуть священники.

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