В "Дії" теперь можно аннулировать бронирование работников: подробности

Если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

На портале " Дія" запустили новую услугу, благодаря которой руководители и уполномоченные лица компании могут аннулировать бронирование для военнообязанных работников.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дія".

"Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и дайте отсрочку другому – онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица;

подать заявление с данными о работниках на разбронирование;

проверить заявление и подписать его электронной подписью;

ожидать результат в течение суток – на электронной почте и в личном кабинете.

В приложении отметили, что податься на аннулирование можно только раз в 30 дней.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Согласно постановлению теперь бронированию будут подлежать священники.

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