В "Дії" теперь можно аннулировать бронирование работников: подробности

Если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.
На портале " Дія" запустили новую услугу, благодаря которой руководители и уполномоченные лица компании могут аннулировать бронирование для военнообязанных работников.
Об этом сообщили в пресс-службе "Дія".
"Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и дайте отсрочку другому – онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", – говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно:
- авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица;
- подать заявление с данными о работниках на разбронирование;
- проверить заявление и подписать его электронной подписью;
- ожидать результат в течение суток – на электронной почте и в личном кабинете.
В приложении отметили, что податься на аннулирование можно только раз в 30 дней.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Согласно постановлению теперь бронированию будут подлежать священники.
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