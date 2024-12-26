Бронирование в "Дії" снова работает: как подать заявку

После массированной кибератаки россиян некоторые услуги были недоступны. Но сейчас бронирование снова возможно в "Дії".

Сегодня, 26 декабря, на государственном портале цифровых услуг "Дія" возобновлена возможность бронирования от мобилизации военнообязанных сотрудников критических предприятий.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бронирование в "Дії" снова работает. Возобновили услугу на портале, так что вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро", — сказал глава Минцифры.

По его словам, "Дія" сама подтягивает данные работников, которых можно забронировать, и проверяет на соответствие требованиям. Нужно подать заявку и ждать 72 часа, после чего ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя.

Как забронировать работника в "Дії"

Регистрируйтесь и авторизуйтесь в электронном кабинете на портале "Дія";

В разделе "Послуги" выберите "Бронювання працівників";

Проверьте данные о вашей компании;

Заполните данные о работниках, которых бронируете;

Подпишите документы — и готово;

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, сейчас идет работа над возобновлением бронирования для филиалов компаний и для конечных бенефициаров. Также компании уже активно обновляют статус критичности.

Напомним, что 19 декабря в "Дії" временно перестали работать более 20 сервисов, в том числе и бронирование работников от мобилизации.

Возможность получить бронь в "Дії" появилась в июле. Руководитель критически важного предприятия мог онлайн подать заявку о бронировании сразу нескольких сотрудников.

19 декабря произошла самая масштабная российская кибератака на госреестры. Поэтому Кабинет министров принял решение автоматически продлить уже предоставленные бронирования от мобилизации на один месяц.

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