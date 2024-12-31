Затишшя не буде: військовий експерт прокоментував вранішній удар по Україні

Зранку 31 грудня російські військові вдарили по Україні ракетами. Війна триває, а тому не варто очікувати, що РФ припинить масовані обстріли України.

Про це заявив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив: не варто розраховувати на те, що затишшя може перейти в "різдвяне перемир’я".

"Ворог продовжує атакувати. Британські колеги нещодавно виступили з аналізом, у якому припустили, що росіяни дещо змінили тактику. Їхні удари стали більш масованими, але більш рідкими. Це має своє пояснення. Масованішою атакою можна спробувати пробити протиповітряну оборону в тих випадках, коли вона при більш однотипних і менш масових ударах ворога спрацьову", - наголосив Лакійчук.

За його словами, сьогодні вночі росіяни отримали "відповідь" у тимчасово окупованому Криму, Курській та Смоленській областях РФ.

"Чули вибухи в Смоленській області, в окупованому Севастополі. Там поруч із розташуванням 810-ї бригади є нафтоналивний термінал “Югторсан”. І є поки що дуже попередні дані про те, що саме він став об’єктом ураження за допомогою українських морських і повітряних дронів", - заявив Павло Лакійчук.

Нагадаємо, зранку 31 грудня армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами. Оголошували масштабну повітряну тривогу. Зокрема, у Києві та області лунали вибухи.

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