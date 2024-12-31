В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: яка небезпека

У вівторок, 31 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Зокрема, існує загроза ударів балістикою.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ та моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - наголошують військові.

Окрім того, існує загроза пусків ракет російською тактичною авіацією.Моніторингові канали заявляють, що в повітрі перебуває декілька бортів ТУ22. ПС інформували про пуски ракет.

Нагадаємо, раніше також оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із загрозою тактичної авіації та безпілотників РФ.

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