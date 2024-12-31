Армія РФ просувається в Курській області: деталі від ISW

Українські військові продовжують свої атаки.
Фіксується просування російських військових у Курській області в районі головного "українського плацдарму".
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри за 30 грудня показують, що росіяни просунулися в північно-східній частині Махнівки і захопили Черкаську Конопельку. В ISW наголошують: ймовірно, відбулося не протягом останнього дня.
Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто захопили Агроном, що розташований на схід від Суджі. Втім, в ISW не знайшли візуальних доказів.
Окрім того, російські джерела розповідали, що ЗСУ атакували у невизначених районах Курської області. 30 грудня в російському оперативному штабі Курщини заявили про начебто збиття засобами ППО трьох українських ракет у регіоні.
Нагадаємо, Associated Press з посиланням на свідчення українських захисників писало, що ЗСУ можуть втратити контроль над територіями в Курській області.Військове керівництво РФ стягнуло до регіону понад 50 тисяч військових. Зокрема, і солдатів з Північної Кореї.
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