Що не можна робити на Щедрий вечір: головні заборони

Не бажано цього дня давати або брати гроші у борг.

Щедрий вечір та Маланку святкують в Україні 31 грудня. Це свято - як і багато інших церковних - має не лише свої звичаї, а й забобони. Українці їх суворо дотримувались, аби залучити успіх та щастя в наступному році.

Що не варто робити на Маланку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що цього дня не можна робити?

Українці здавна вірили, що цього дня не варто братися за щось нове, бо нібито все одно нічого не вийде. Крім того, слід утриматися від лихослів'я та сварок.

Не бажано на Щедрий вечір давати або брати гроші у борг. Інакше - борги будуть переслідувати весь рік. Натомість слід перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Краще 31 грудня не виносити сміття з дому, аби не відвернути від своєї оселі удачу та винести щастя з дому.

Заборонялося ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Наші предки вважали, що так щастя може злетіти або випливти з дому. Крім того, зустрічати свято не радять в темному чи брудному одязі.

Нагадаємо, також серед українців існують важливі поради щодо того - що суворо заборонено робити у Святвечір.

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