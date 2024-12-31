Втрати Росії станом на 31 грудня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 31 грудня 2024- го ЗСУ знищили 789 550 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 789 550 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9668 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27) од,
- артилерійських систем – 21528 (+34) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).
Як повідомлялося, росіяни зменшили використання кораблів у Чорному морі. Причиною цього стали українські атаки, які призвели до значних втрат РФ.
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