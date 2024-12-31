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Втрати Росії станом на 31 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 31 грудня: Генштаб оновив дані

Фото: Associated Press

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 31 грудня 2024- го ЗСУ знищили  789 550 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 789 550 (+1610) осіб, 
  • танків ‒ 9668 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20030 (+27) од,
  • артилерійських систем – 21528 (+34) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21081 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32626 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3671 (+1).

Як повідомлялося, росіяни зменшили використання кораблів у Чорному морі. Причиною цього стали українські атаки, які призвели до значних втрат РФ.

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