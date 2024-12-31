Потери России на 31 декабря: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 31 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 789 550 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 789 550 (+1610) человек,
- танков ‒ 9668 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20030 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 21528 (+34) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21081 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 32626 (+75) ед,
- специальная техника – 3671 (+1).
Как сообщалось, россияне снизили использование кораблей в Черном море. Причиной этого стали украинские атаки, повлекшие значительные потери РФ.
Читайте также:
- Эксперт сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину
- Путин по-прежнему хочет "денацифицировать" Украину: в ISW сообщили, какие действия "фюрера" свидетельствуют об этом
- Представитель легиона "Свобода России" оценил войска КНДР в Курщине