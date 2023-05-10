Как избавиться от похмелья – три продукта, которые помогут вам

Исследователи объяснили, как лучше вернуть себе сознание на утро после употребления алкоголя.

Исследователи из Университета Буффало в Нью-Йорке обнаружили, что после употребления алкогольных напитков у человека повышают гормоны голода из-за высокого уровня сахара в крови. Поэтому с похмелья мы просыпаемся с желанием быстро съесть нездоровую пищу – жирную, сладкую или соленую.

Об этом пишет Yahoo news.

В исследовании также отмечается, что вопреки распространенному мнению, употребление жирной пищи во время похмелья не улучшает состояние человека.

Что есть и пить, чтобы избавиться от похмелья

Сначала позаботьтесь о восстановлении водного баланса

Основной причиной похмелья является влияние этанола – это токсическое химическое вещество, которое действует как мочегонное средство, и в результате организм может обезвоживаться. Вода – это первое, с чего нужно начать, поэтому выпейте большой стакан, когда проснетесь.

Ваш завтрак также должен содержать продукты, такие как йогурт, примерно на 85% состоящий из воды. Нежирные йогурты содержат также электролит калия, который помогает восстановить нормальный уровень жидкости в организме. Дополните йогурт фруктами, например, нарезанной дыней и клубникой, и добавьте нарезанный банан для дополнительного усиления калия.

После регидратации ваша головная боль и тошнота должны уменьшиться, но вы, скорее всего, будете чувствовать себя разбитым. Это потому, что алкоголь повышает в организме уровень гормона стресса эпинефрина или адреналина, что, в свою очередь, приводит к плохому качеству сна.

Тогда вы можете потянуться к сковороде, поскольку мы часто хотим высококалорийной пищи, когда мы устали. Но традиционное жареное содержит много насыщенных жиров, замедляющих пищеварение, а также простых углеводов, негативно влияющих на уровень сахара в крови, оставляя вас еще более вялыми.

Есть один продукт, который следует добавить в рацион после похмелья – яйца. Они содержат аминокислоту под названием N-ацетилцистеин, играющую ключевую роль в процессе детоксикации организма.

Исследователи из Японии также обнаружили в авокадо соединения, защищающие от повреждения печени. Поджарьте немного хлеба грубого помола, разомните половину авокадо, положите сверху яйцо пашот, и вы будете на пути к выздоровлению.

Алкоголь увеличивает выработку в организме цитокинов, белков, на здоровых уровнях поддерживающих иммунную систему, но в избытке могут вызвать разрушительное воспаление. Исследования показали, что употребление жирной рыбы, богатой омега-3, может снизить это воспаление. Как дополнительный бонус, белок и здоровые жиры, содержащиеся в лососе, скумбрии, сельди и сардинах, помогут обуздать ваш аппетит.

Попробуйте этот простой способ приготовления лосося. Смешайте сок половины лимона со щепоткой порошка чили, тмина, кориандра и паприки. Натрите смесью филе лосося, заверните в фольгу и запекайте в духовке 15 минут при 180C/160C. Ешьте рыбу со шпинатом или слегка отварной брокколи и цельнозерновым рисом – и это должно прогнать похмелье.

Напомним, ученые рассказали, как пить воду, чтобы быстро похудеть.

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