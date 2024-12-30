Курс валют на 31 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Перед Новым годом стоимость валюты существенно выросла.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 31 декабря. В последний день года доллар, евро и злотый стремительно взмыли вверх.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,03 (+11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,92 (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,29 (+7 коп.)
Напомним, директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил, может ли доллар вырасти до 46-47 грн уже в следующем году. В частности, по его словам, НБУ выгодно держать курс достаточно стабильным.