Курс валют на 31 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 31 декабря. В последний день года доллар, евро и злотый стремительно взмыли вверх.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,03 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,92 (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,29 (+7 коп.)

Напомним, директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил, может ли доллар вырасти до 46-47 грн уже в следующем году. В частности, по его словам, НБУ выгодно держать курс достаточно стабильным.

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