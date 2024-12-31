Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют видеть будущее

Трудно найти человека, который не хотел бы знать, что его ждет в будущем, поэтому мы часто обращаемся к разным гадалкам и прорицателям.

Но есть среди нас те, кто самостоятельно, без чьей-либо помощи, может предвидеть события, которые – с большой долей вероятности – произойдут в скором – или не очень – времени. Как им это удается, загадка. Астролог Людмила Булгакова назвали знаки Зодиака, которые умеют видеть будущее.

Скорпион

Скорпионов не зря считают самым мистическим знаком Зодиака: ничем – кроме магических свойств – невозможно объяснить их умение предсказывать события, которые – к большому удивлению окружающих – сбываются, хотя, казалось бы, представители знака никак не могли об этом знать.

Стрелец

Стрельцы, как известно, прямолинейны и неосмотрительны – они часто говорят вещи, которые кажутся окружающими совершенно невероятными. Впоследствии они с удивлением обнаруживают, что все, что они предсказывали, стало явью, так что к ним желательно прислушиваться.

Дева

Пророческий дар Дев во многом основывается на их умении подмечать мельчайшие детали происходящего – как с ними самими, так и с другими людьми. Когда у них скапливается достаточное количество «материала», их внутренний компьютер все обобщает и выдает предсказание.

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