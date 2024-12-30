Россияне уменьшили использование кораблей в Черном море: что произошло

Армия Российской Федерации была вынуждена переложить основные функции флота в Черном море на авиацию. Причиной этого стали украинские атаки, которые привели к значительным потерям РФ.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Сейчас акваторию Черного моря и прибрежные воды вместо кораблей и катеров патрулируют российские самолеты.

"Российская авиация остается активной, на нее фактически переведена достаточно большая часть функционала, в том числе корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию, и прибрежную зону — эти вопросы в большинстве своем перекладываются сейчас на авиацию", — рассказал Плетенчук.

По словам военного, эти изменения вызваны уничтожением нескольких кораблей вблизи временно аннексированного Крыма. Это вынудило оккупантов оставить свои базы в Крыму и сосредоточиться на сохранении остатков своего корабельного состава.

По данным ВМС на утро 30 декабря, в Черном море был зафиксирован один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". Ракеты на нем отсутствуют.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал о защите Крымского моста россиянами. По его словам, построенные россиянами заграждения для защиты Крымского моста могли выйти из строя. Вероятно, в результате сильных штормов в море.

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