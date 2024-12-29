Защита Крымского моста россиянами: в ВСУ сообщили детали

Созданные россиянами заграждения для защиты Крымского моста могли выйти из строя. Вероятно, в результате сильнейших штормов в море.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в результате штормов еще в этом году, в достаточно большом количестве эти заграждения вышли из строя. Вероятно, пока они не выполняют свой функционал.

"Эту информацию нужно еще проверять. Но по имеющейся информации, можем сделать выводы, что природа всегда вмешивается. Керченский пролив достаточно динамичен. Они (оккупанты — Ред.) пытались это максимально учитывать. Сезон штормов еще не закончился. По меньшей мере, два-три месяца будет продолжаться. достаточно суровая погода в море", – подчеркнул спикер ВМС.

Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что Силы обороны уничтожили военно-морскую логистику РФ в оккупированном Крыму. Это существенно усложнило операции РФ в регионе.

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