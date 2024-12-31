У чому зустрічати Новий рік 2025: які кольори "любить" змія

Вже сьогодні зустрічатимемо Новий рік.

За Східним календарем символ 2025-го — зелена дерев'яна змія. Тож які кольори “любить” господарка прийдешнього року, що одягати в новорічну ніч, як створити новорічний образ не витрачаючи грошей та чому попри все організовувати свято для себе і для родини потрібно.

Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук — розкаже і покаже. Напередодні нового року попри війну у столичних магазинах традиційна передноворічна метушня. Українці готуються зустрічати 2025-рік.

Киянка Оксана святкуватиме Новий рік вдома, втім нове новорічне вбрання таки придбала.

“Ось такого коричневого кольору трендового. Модний оверсайз. Зараз ще хочу придбати прикраси у дівчат. Сподіваюсь, підберуть мені під образ”, — каже киянка Оксана Данилюк.

Наряджатися і попри все виглядати красиво в новорічну ніч планує і Софія.

У чому зустрічати Новий рік 2025 / Скриншот із відео

Зелена дерев’яна змія — покровителька наступного року. Найзагадковіша тварина в китайській міфології. Утім навіть змії можна догодити — головне знати як і в чому.

2025-й — рік експериментів, каже стилістка Олена Шевченко.

“Основна фішка — це поєднувати непоєднуване. Атласні спідниці з чоловічими піджаками, грубі рвані джинси з жіночними корсетами. 2025-й рік — це рік вседозволеності, модно все і одразу”, — каже стилістка Олена Шевченко.

Тож не варто боятися і яскравих образів. Наряди з блискітками, лелітками та паєтками — ідеальний варіант для святкування Нового року.

“Я дуже рекомендую купити щось саме з лелітками і потім носити його в 2025-му році. Наприклад, на мені зараз теж спідниця з лелітками і я її буду носити навесні просто з футболками”, — каже Олена Шевченко.

А щоб догодити головному символу нового року — змії — підбирати одяг стилісти радять у зеленому, коричневому, жовтому та золотому кольорах, які до того ж гарно поєднуються.

Ось цей костюм дуже вдалий приклад. Тому що тут є блиск, тут є яскрава фурнітура, вкраплення люрексової нитки, дуже вдалий фасон.

Для тих, хто не любить експериментувати зі стилем, — класика завжди в моді — чорна атласна спідниця, корсет і білий піджак — вдалий варіант для новорічного образу.

Стилістка коментує образ на мені в дзеркалі: і це такий образ, який дуже легко трансформується як у святковий, так і в офіційний і всі ці речі дуже легко потім носити кожен день.

Універсально і вишукано. Та аби вдягнути вишукане новорічне вбрання на новий рік — не обов’язково витрачати гроші.

Це — блогерка Аліна Гніденко. Вона знає, як створити модний лук без походів до магазину. Дівчина перешиває старий одяг в стильні та сучасні наряди. А ще показує, як стилізувати гардероб та створювати трендові речі за допомогою підручних матеріалів.

У чому зустрічати Новий рік 2025 / Скриншот із відео

“Що потрібно було? Купити в секонді піджак, це реально, ну, це дешево. І плюс стрічку. Все. Ось у вас вже якась стильна така штучка в гардеробі. Тобто все це легко, єдине бажання. Якщо у вас є бажання, ви можете зробити все в цьому житті”, — каже блогерка, дизайнерка Аліна Гніденко.

Але спершу перед новим роком варто знайти бажання святкувати, адже головне не в чому, а з яким настроєм, каже астролог Давид Векуа.

“Награючи на новорічні свята, створюючи святковий настрій, виглядаючи красиво, в синхроні з часом, ми робимо все для того, щоб зайти в 2025-й рік енергетично правильно і захопити енергії, які нас будуть підтримувати”, — каже астролог Давид Векуа.

У чому зустрічати Новий рік 2025 / Скриншот із відео

І тому, переконує астролог, організовувати свято для себе і для родини потрібно.

“Куди ж без свята. Такі темні часи має бути свято, хоча б вдома”, — каже киянка Анна Мороз.

У новій розкішній сукні і на каблуках, чи в домашній піжамі і капцях, у символічному зеленому чи класичному чорному, який би наряд ви не вдягнули. Аби в 2025-му точно притягнути удачу, до свого новорічного образу варто додати новорічний донат. І тоді новий рік обов’язково буде вдалим.

Читайте також: