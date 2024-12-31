В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

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Зранку 31 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу. У низці областей та Києві лунають сирени.
Про це стало відомо з мапи тривог і повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
Зауважимо, що небезпека пов'язана із загрозою безпілотників та тактичною авіацією.
Рух ударних БпЛА станом на 07:25:
- БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
- БпЛА північніше Полтави, курс північно-західний.
- БпЛА в північній частині Сумщини, постійно змінює курс.
- БпЛА південніше Сум, курс східний.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, в КМВА наголошують про ракетну небезпеку.