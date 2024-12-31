В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Зранку 31 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу. У низці областей та Києві лунають сирени.

Про це стало відомо з мапи тривог і повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що небезпека пов'язана із загрозою безпілотників та тактичною авіацією.

Рух ударних БпЛА станом на 07:25:

БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс південно-західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

БпЛА північніше Полтави, курс північно-західний.

БпЛА в північній частині Сумщини, постійно змінює курс.

БпЛА південніше Сум, курс східний.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, в КМВА наголошують про ракетну небезпеку.