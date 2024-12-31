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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

ддоповнюється

Зранку 31 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу. У низці областей та Києві лунають сирени.

Про це стало відомо з мапи тривог і повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Зауважимо, що небезпека пов'язана із загрозою безпілотників та тактичною авіацією.

Рух ударних БпЛА станом на 07:25:

  •  БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс південно-західний.
  •  БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  •  БпЛА північніше Полтави, курс північно-західний.
  •  БпЛА в північній частині Сумщини, постійно змінює курс.
  •  БпЛА південніше Сум, курс східний.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, в КМВА наголошують про ракетну небезпеку. 

Мапа тривога станом на 31 грудня. / ©
Мапа тривога станом на 31 грудня.
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